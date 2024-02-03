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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": العراق سيتقدم بمذكرة لمجلس الأمن بسبب الهجمات الأمريكية

العراق
العراق
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قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الفصائل العراقية، استهدفت عددا من المواقع العسكرية التابعة للقوات الأمريكية، ردًا على هجمات أمس بسوريا والحدود العراقية.

وأشارت "التميمي"، إلى أن هناك حراك سياسي في العراق، لبحث تطورات الوضع المتوتر، خاصة بعد الهجمات الأخيرة، والاستهداف الذي استهدف منطقة "عكشات"، الذي خلف 16 شهيدًا.

ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استنكارات كثيرة من الحكومة العراقية، بسبب الاعتداءات الأخيرة التي طالت مواقع عراقية، ووقوع عشرات الشهداء.

وتابعت، أن مجلس الوزراء العراقي، أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام من أجل الأرواح التي سقطت بسبب الاستهدافات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة، مؤكدة أن الحكومة العراقية ستتقدم بعريضة لمجلس الأمن لوضع الولايات المتحدة أمام المحاكمة بسبب زعزعة الأمن في بغداد.

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