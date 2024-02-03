الشوط الأول.. تعادل سلبي بين كوت ديفوار ومالي في ربع نهائي أمم أفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من لقاء منتخب كوت ديفوار أمام نظيره المنتخب المالي على ملعب السلام ضمن ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

أهدر منتخب مالي ضربة جزاء احتسبها الحكم المصري محمد عادل فى الدقيقة 22

وقام عادل بطرد مدافع كوت ديفوار قبل نهاية الشوط بسبب حصوله على الإنذار الثاني للخشونة المتعمدة

جاء التشكيل الرسمي لمباراة منتخب كوت ديفوار ومالي بربع نهائي أمم أفريقيا كالآتي

تشكيل مالي يضم كلًا من:

ديارا- تراوري- هايدارا- كوياتي- نياكاتي- ساماسيكو- كوليبالي- ساكو- أداما تراوري- سينايوكو- دومبيا.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كما يأتي:

فوفانا- كونان- سري- سيكو فوفانا- كوسونو- كيسي- جراديل- أوريه- بيبي- كوامي-نديكا.



كان منتخب كوت ديفوار قد تأهل لربع النهائي، بعدما أطاح بحامل اللقب المنتخب السنغالي في الجولة الماضية، بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة هدف لكل منتخب

وفي المقابل عبر منتخب مالي لهذه المرحلة، عقب تخطيه منافسه منتخب بوركينا فاسو في دور الـ 16، بهدفين مقابل هدف.



واعلن الاتحاد الأفريقي فى وقت سابق عن طاقم حكام اللقاء بقيادة محمد عادل، والحكم المساعد الأول الأنجولي إيميليو دي سانتوس، والمساعد الثاني الليبي عطية عيسى والحكم الرابع من تشاد وهو محمد الحاج علي.

كما تقرر تعيين الحكمة الجنوب أفريقية أكونا ماكليما على تقنية الفيديو لمباراة مالي ضد كوت ديفوار، ويعاونها الحكم الجزائري لحلو بن براهم.

ومن المقرر أن يصطدم الفائز من مواجهة مالي وكوت ديفوار، مع الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.