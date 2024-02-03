"فتح": أمريكا تقود حرب غزة.. ولو كانت إسرائيل لانهارت فى 8 أسابيع

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إن الموقف الأمريكي يتجه نحو التصعيد وليس التهدئة؛ مؤكدًا أن إسرائيل دولة متطرفة.

وأضاف زكي في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "أمريكا رفضت في مجلس الأمن وقف القتال واستخدمت حق الفيتو، لذلك لا خير في الويات المتحدة"، مؤكدًا أنه حتى اللحظة أمريكا هي التي تقود الحرب في قطاع غزة ولو كانت إسرائيل لانهارت في 8 أسابيع فقط.

وتابع: "أمريكا هي من تقود الحرب عن طريق المرتزقة والمستشارين الأمريكيين، ونأمل أن يدرك وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أن استمرار القتال في غزة قد لا يُسيطر عليه في المستقبل".

واستكمل: "نحن كفلسطينيين نقاتل منذ سنوات عديدة وكل القوى في نهاية المطاف أقرت بعدالة القضية والانحناء أمام الفدائي الفلسطيني".