مصر تعلن عن مشروع كابل بحري جديد مع ألبانيا وتجذب الاستثمارات المجرية

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع مهم لإنشاء كابل بحري يربط مصر بألبانيا، في مباحثات مع مارتون ناجى، وزير الاقتصاد الوطنى المجرى، بحضور محمد الشناوى، سفير مصر لدى المجر.

تضمنت المحادثات استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي وتطوير التكنولوجيا، إضافة إلى دعوة الشركات المجرية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

تم التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في مجال البنية الرقمية الدولية، وتم الاتفاق على تأطير هذا التعاون في مذكرة تفاهم ستوقع لاحقًا، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما عقد طلعت اجتماعًا مع وزير الاقتصاد الوطني المجري وشركة 4IG المجرية لمناقشة مشروع كابل البحري الذي سيتم تنفيذه بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة 4IG المجرية حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق الربط البيني لخدمة المنطقة.

في سياق متصل، شارك وزير الاتصالات في مائدة مستديرة نظمتها الوكالة المجرية لترويج الصادرات مع شركات مجرية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي لقاءات مع شركات مجرية كبرى مثل "أبريز" و"جيتمكس" و"سى اس بروسيسز"، دعا الوزير الشركات المجرية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مستعرضًا الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الذي شهد نموًا ملحوظًا.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود مصر لتطوير وتعزيز قدراتها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المتقدم.