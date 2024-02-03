Palo Alto Networks تعلن عن استراتيجيتها لتعزيز الأمن السيبرانى فى مصر

أعلنت شركة بالو ألتو نتوركس Palo Alto Networks، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، عن استراتيجيتها الجديدة لتعزيز صناعة الأمن السيبراني في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمرها السنوي "Partner Award Ceremony 2023" الذي نظمته لتكريم شركائها المحليين.

أكد المهندس وسيم يوسف، المدير الإقليمي للأنظمة الهندسية بمصر والخليج وشمال أفريقيا في شركة Palo Alto Networks، أهمية هذا الحدث الذي يعكس النجاح الكبير الذي حققته الشركة في السوق المصرية، حيث سجلت نموًا يصل إلى 30% سنوياً. وشدد على أن هذا النجاح يعود إلى النمو المستدام والشراكات الاستراتيجية التي نمت داخل البيئة الأعمال المحلية.

وأشار المهندس علي عزام، نائب الرئيس التنفيذي بشركة MCS، إلى فخرهم بالتعاون مع Palo Alto Networks، مشيراً إلى حجم الجهود التي تُبذل في صناعة الأمن السيبراني في مصر. وأوضح أن التعاون يستجيب لمتطلبات النمو المستدام في هذا القطاع، ويسهم في تحقيق التحول الرقمي الآمن للقطاعات الرئيسية.

تم تكريم الشركاء في مختلف الفئات، منها شريك المشروعات الإستراتيجي وشريك القطاع العام والشريك الحكومي والشريك التجاري وشريك قطاع الأعمال. وشملت قائمة الشركات المصرية المتميزة التي تم تكريمها شركة CYSHIELD، وشركة RAYA، وشركة INTERCOM، وشركة BMB، وشركة ITS، وشركة CASCADE، وشركة KAM NETWORKS، وشركة AVIT، وشركة OCEAN TECHNOLOGIES. كما تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة لدورهم في دعم منظومة الأمن السيبراني للعملاء.

بهذا، تؤكد Palo Alto Networks التزامها بتطوير قدرات الأمان السيبراني في مصر ودورها الريادي في تحقيق التحول الرقمي الآمن في مختلف القطاعات.