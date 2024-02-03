"ضامن" تكشف استراتيجيتها لتطوير صناعة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي خلال 2024

أعلنت شركة "ضامن" للمدفوعات الإلكترونية استراتيجيتها للعام 2024، حيث تهدف إلى تحسين وتغيير طريقة إجراء المعاملات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مصر. تتمحور الاستراتيجية حول تعزيز تجربة العملاء، وتعزيز الشمول المالي، وقيادة التقدم التكنولوجي.



تعتزم "ضامن" تحسين تجربة العملاء في صناعة الدفع الإلكتروني عبر توفير تجربة سلسة وشخصية.

ستقدم الشركة ميزات ووظائف مبتكرة لتسهيل عملية الدفع وتسريعها.



تؤكد "ضامن" أهمية تمكين الجميع من الوصول إلى خدمات مالية رقمية آمنة. ستطلق الشركة مبادرات تعاون مع الحكومات والمؤسسات المالية لتطوير حلول تعزز الشمول المالي وتوفر فرصًا جديدة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي.



تستعد "ضامن" لإطلاق تطبيقها الذي يتيح للعملاء إجراء معاملات مالية بسرعة وأمان. ستستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لتسخير أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز أمان المعاملات وسرعتها.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ضامن"، المهندس سامح الملاح، علي التزام الشركة بتقديم تجربة استثنائية للعملاء وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الابتكار والتطوير التكنولوجي.

وتعتزم "ضامن" البحث عن شراكات استراتيجية لتعزيز الابتكار وتسريع تطوير الحلول الرائدة. يتوقع أن يسهم إطلاق تطبيق "ضامن" في تمكين الأفراد والشركات في مصر وتسهيل المعاملات الرقمية بشكل أمان وفعال.