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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

دل تكنولوجيز تطلق مجموعة سماعات الرأس الجديدة المحسنة بالذكاء الاصطناعي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة دل تكنولوجيز عن إطلاق مجموعة جديدة من سماعات الرأس المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تحسين تجربة التواصل والعمل على نطاق واسع.

تستجيب الشركة بهذه الخطوة لأهمية التواصل الفعّال في بيئة العمل المتسارعة، وتفهم تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل وتطلعات المستخدمين. وتأتي هذه المجموعة كجزء من استراتيجية دل تكنولوجيز للاستثمار في أحدث التقنيات لتحسين إنتاجية المستخدمين.

تم تصميم سماعات الرأس الجديدة باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتتيح للمستخدمين التمتع بتجربة استماع فائقة الجودة سواء كانوا يستخدمونها لعقد المؤتمرات أو العمل لساعات طويلة.

وتأتي هذه السماعات بنماذج متنوعة، حيث تقدم سماعة الرأس Dell Pro Wireless ANC (WL5024) وسماعة الرأس Dell Pro Wired ANC (WH5024)، والتي تتميز بتقنيات حديثة تمكّنها من إلغاء الضوضاء وتحسين جودة الصوت بفضل الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي دل تكنولوجيز