الدوري الإسباني.. برشلونة يعتمد على الشباب أمام ألافيس

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ألافيس، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفًا على ألافيس بملعب ميندزوروتزا، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويعتمد تشافي في تشكيل البلوجرانا في مباراة اليوم، على الشباب حيث يقود الهجوم، لامين يامال وبيدري جونزاليس، رفقة البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

ويغيب الثنائي جواو فيليكس وفيران توريس؛ بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، لينضمان لقائمة المصابين في الفريق الكتالوني.

ويحتل برشلونة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بالتساوي في عدد النقاط مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد ألافيس في المرتبة الحادية عشرة وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل برشلونة لمواجهة ألافيس

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - رونالدو أراوخو - كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: فرينكي دي يونج - أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - بيدري جونزاليس.