غياب نجمين وعودة مدافع.. قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ألافيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق برشلونة، غدًا السبت، ضيفًا على ألافيس بملعب ميندزوروتزا، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة البلوجرانا لمباراة الغد، غياب نجمي الفريق، جواو فيليكس وفيران توريس؛ وذلك بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

كما شهدت القائمة، عودة المدافع إينيجو مارتينيز، بعد تعافيه من الإصابة، ليدعم خط دفاع الفريق الكتالوني في مواجهة ألافيس.

ويحتل برشلونة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بالتساوي في عدد النقاط مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد ألافيس في المرتبة الحادية عشرة وفي رصيده 26 نقطة.

قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس

حراسة المرمى: إيناكي بينيا، كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، إينيجو مارتينيز، أسترالاجا، كاسادو، فورت.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، أوريول روميرو، فيرمين لوبيز، كوبارسي، أوناي هيرنانديز.

وفي الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، لامين يامال، باو فيكتور، مارك جويو.