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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات ضمن الموجة الـ22 بقرية أبو الريش بحرى

ازالة التعديات على
ازالة التعديات على املاك الدولة بأسوان ضمن الموجة ال22
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واصلت الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المستمرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات الموجه الـ 22 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الحملات المكبرة التى يتم تنفيذها لتحقيق المستهدف من هذه الموجه بالشكل المطلوب ، وإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه ، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 4 حالات تعدى بمساحة 4303 م2 بنطاق منطقة قرية أبو الريش بحرى ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة محمود بهاء ، ومحمد حسين ، فضلاً عن العاملين بالوحدة القروية برئاسة ناصر بصرى مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

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الموجة الـ 22 مركز ومدينة أسوان أخبار محافظة أسوان