محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات ضمن الموجة الـ22 بقرية أبو الريش بحرى

واصلت الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المستمرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات الموجه الـ 22 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الحملات المكبرة التى يتم تنفيذها لتحقيق المستهدف من هذه الموجه بالشكل المطلوب ، وإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه ، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 4 حالات تعدى بمساحة 4303 م2 بنطاق منطقة قرية أبو الريش بحرى ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة محمود بهاء ، ومحمد حسين ، فضلاً عن العاملين بالوحدة القروية برئاسة ناصر بصرى مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

WhatsApp Image 2024-02-03 at 5.17.01 PM (3)

WhatsApp Image 2024-02-03 at 5.17.01 PM (2)

WhatsApp Image 2024-02-03 at 5.17.00 PM (2)

WhatsApp Image 2024-02-03 at 5.17.00 PM (1)

WhatsApp Image 2024-02-03 at 5.17.02 PM (1)