نتائج حملة إدارة تموين شرق بالإسكندرية

شنت إدارة تموين شرق بالإسكندرية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له حملة تموينية على الأسواق و المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير محضر حيازة وبيع أرز بلدي مجهول المصدر ودون فواتير أو مستندات تدل على مشروعية حيازته وتم مصادرة ٤٥ شيكارة أرز زنة الواحدة ٢٥ كجم بإجمالي ١١٢٥ كجم (طن ومائه وخمسة وعشرون كجم).

كما تم تحرير محضر حيازة وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وتم مصادرة عدد ١١١ علبة سجائر متنوعة، وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضر إنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن، وتحرير محضر انتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات القانونية.

وجرى تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضرين عدم وجود لوحة إعلان خارج المخابز، تحرير محضر عدم احتفاظ بسجل التفتيش داخل المخبز، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لمتابعة الأسواق و المخابز البلدية، كما أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق والمخابز البلدية.