المخرج مازن الغرباوي يلتقي رئيسة جورجيا علي هامش المهرجان الدولي للمسرح

التقى الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ، رئيسة جمهورية جورجيا سالومي زورابيشفيلي وأهداها بعض الهدايا التذكارية من التراث المصري، كما أهداها نسخة من مسرحيته الأخيرة " المدمر " ووقعت له علي نسخة أخري إهداء.

جاء ذلك خلال تواجد الغرباوي في جورجيا على هامش حضوره المهرجان الدولي للمسرح.

وعبر الغرباوي عن سعادته بهذا اللقاء مع مجموعة من المسرحيين والضيوف المتواجدين في المهرجان ، وتحدث معها في لقاء ودي جميل عن الفن وأهميته ودوره وشكرته رئيسة الجمهورية علي تواجده كنموذج للشباب المصري.

وقال الغرباوي: “أنا فخور جدا، وسعيد بهذا اللقاء وبهذه اللحظة كفنان مصري ألتقي برئيسة جمهورية دولة جورجيا، وهي سيدة مثقفة وتقدر الفن والفنانين وظهر هذا خلال حديثها معي ، وخاصة فيما يخص العلاقات الوطيدة بين مصر وجورجيا وخاصة العلاقات الثقافية”.



جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انتهت دورته الثامنة، التي كانت تحمل اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر عباسي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.