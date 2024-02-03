تعرف على أجندة النشاط البارالمبي في فبراير

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى أجندة النشاط البارالمبي خلال شهر فبراير الجاري.

ويشهد شهر فبراير العديد من البطولات والفعاليات القوية والمهمة على الصعيدين المحلي والدولي على النحو التالي:

ألعاب القوى

يشارك المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبي في بطولة الجائزة الكبرى فزاع الدولية لألعاب القوى، في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 16 فبراير الجاري.

كرة السلة على الكراسي المتحركة

ينطلق الدوري العام لكرة السلة على الكراسي "الدورة المجمعة الأولى" على ملاعب جامعة المنيا، خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير.

كرة القدم للأقزام

يبدأ الدوري العام لكرة القدم للأقزام "الدورة المجمعة الثانية"، في نادي سيتي كلوب السلام 10 فبراير الجاري.

كرة القدم للصم

تنطلق مباريات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى لكرة القدم للصم للموسم 2023-2024، يوم 16 فبراير الجاري، وتقام المباريات يوم الجمعة من كل أسبوع على ملاعب الأندية المشاركة في الدوريين.

السباحة البارالمبية

تقام بطولة الجمهورية للناشئين للسباحة البارالمبية في نادي الصيد يومي 19 و20 من فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.