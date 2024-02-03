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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مران الزمالك.. مجلس الإدارة يرحب بالصفقات الجديدة وتأهيل لفتوح

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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أدى أحمد فتوح لاعب الزمالك، تدريبات تأهيلية اليوم السبت، بمقر النادي الأبيض في ميت عقبة، وذلك للتعافي من الإصابة التي عاني منها مؤخرا، وهي عبارة عن مزق في عضلة الخلفية.

كان مران الزمالك اليوم قد شهد حضور هشام نصر نائب رئيس الزمالك، وأعضاء مجلس الإدارة أحمد سليمان وحسين السيد وأحمد خالد وهاني برزي، حيث تمني المجلس للجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوميز التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

كما رحب أعضاء مجلس الإدارة بصفقات الزمالك الجديدة التي انضمت بالميركاتو الشتوي الحالي، متمنين لهم الظهور بشكل مميز مع الفارس الأبيض.

يذكر أن البرتغالي جوزية جوميز وقع عقد مع الزمالك يمتد لمدة موسم ونصف وذلك خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي رحل لسوء النتائج.

أحمد فتوح الزمالك هشام نصر أيمن مصطفى