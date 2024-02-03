معتمد جمال يرفض العمل مساعدا لجوميز ويرحل عن الزمالك

رفض معتمد جمال العمل كمساعد مع البرتغالي جوميز مدرب الزمالك الجديد، والذى وقع مع الفريق الأبيض عقد يمتد لمدة موسم ونصف.

وكان جمال يقود الزمالك بشكل مؤقت ثم تعاقد مجلس الإدارة مع مدرب أجنبي وترك لمعتمد حرية الاختيار بين العمل كمساعد أو الرحيل وفضل جمال أن يرحل.

من جانبه قال حسين لبيب رئيس الزمالك، إن معتمد جمال وعبدالمنصف رحلا عن الفريق، وهم من أبناء النادي المخلصين وسيتم الاستفادة منهم في مناصب أخرى داخل الزمالك في الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 من الشهر الجاري في الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري الممتاز.