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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

معتمد جمال يرفض العمل مساعدا لجوميز ويرحل عن الزمالك

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك
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رفض معتمد جمال العمل كمساعد مع البرتغالي جوميز مدرب الزمالك الجديد، والذى وقع مع الفريق الأبيض عقد يمتد لمدة موسم ونصف.

وكان جمال يقود الزمالك بشكل مؤقت ثم تعاقد مجلس الإدارة مع مدرب أجنبي وترك لمعتمد حرية الاختيار بين العمل كمساعد أو الرحيل وفضل جمال أن يرحل.

من جانبه قال حسين لبيب رئيس الزمالك، إن معتمد جمال وعبدالمنصف رحلا عن الفريق، وهم من أبناء النادي المخلصين وسيتم الاستفادة منهم في مناصب أخرى داخل الزمالك في الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 من الشهر الجاري في الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري الممتاز.

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