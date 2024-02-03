اليوم.. منى زكي والمخرج هاني خليفة ضيوف "الحكاية"

تحل اليوم السبت، الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة ضيوف ببرنامج الحكاية تقديم الإعلامي عمرو أديب، وذلك بعد نجاح فيلم “الرحلة ٤٠٤”، بعد طرحة بدور العرض السينمائى خلال الأيام القليلة الماضية.

ونجحت الفنانة منى زكي بأدائها فى أحداث الفيلم نجاحاً كبيراً بين الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، وينافس على صدارة أفلام كانت تسبق طرحه بأسابيع.

الفيلم بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوى، محمد علاء، تأليف محمد رجاء والإخراج هاني خليفة.

شاركت الفنانة منى زكى فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "تحت الوصاية"، والذى حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات كبيرة، وناقش المسلسل قانون الوصاية، وتم مناقشة تعديل القانون بالبرلمان بسبب المسلسل.