حبس المتهمين بقتل بائع خضراوات بالمرج

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين بقتل بائع خضروات في المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة.

كما طالبت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة والاستماع إلى عدد من شهود العيان.



ولقي بائع خضروات مصرعه رميا بالرصاص على يد آخرين بسبب خلاف على الفرشة بمنطقة المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (بائع خضروات) بها إصابات رش خرطوش وجروح وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجة وشقيق المجنى عليه أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الباعة الجائلين لافتراشه أمام المحل عمل المجنى عليه، فقام على إثرها المتهم وبصحبته آخر بإطلاق عيار ناري من "فرد خرطوش" تجاه المجنى عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (بائعين خضروات) وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.