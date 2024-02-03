الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم السبت استعداداً للأرتباطات المقبلة بعدما عاد للتدريبات مساء الخميس الماضى من الراحة التي حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات الأحد الماضي .

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد يوم 16 فبراير الجاري بالجزائر في دور المجموعات لدوري الأبطال، ولم يشارك لاعبي الأهلي الدوليين في هذا المعسكر لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا ، كما غاب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية أٌقيمت بدبي الشهر الماضي.

ويخوض الأهلي تدريباته الحالية بدون لاعبيه الدوليين بسبب حصولهم على راحة إضافية لمدة أسبوع فيما يتواجد الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج في أمم أفريقيا الحالية بعد التأهل لدور الثمانية فيها.

وتعادل الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها الأحمر بعد الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغاني وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.