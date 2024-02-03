رئيس «المحطات النووية»: مشروع الضبعة حقق الكثير من المعالم وسبق مشروعات بدأت قبله في العالم

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه منذ بدء مشروع المحطة النووية بالضبعة تم تحقيق عدد من الإنجازات الهامة بما في ذلك الصبة الخرسانة الأولى للوحدات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الأولى والثانية، وتحققت هذه الإنجازات بمتابعة ودعم القيادة السياسية وجميع جهات الدولة، وقد شهد موقع المحطة النووية بالضبعة فى ٢٣ يناير الماضى إتمام أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة ووضع حجر الأساس للمشروع لإعلان دخول مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بوحداته الأربعة إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى وقد تم هذا بتشريف فخامة رئيس الجمهورية ورئيس روسيا الاتحادية عبر الفيديو كونفرانس وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ولفيف من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أوندراش إيرماكوفاتشى سفير المجر بالقاهرة بمقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالعباسية بالقاهرة

وتناول اللقاء الوضع الحالي لمحطة باكش بالمجر وسلاسل التوريدات للمشروع وتأثرها بالأحداث العالمية وتعزيز سبل التعاون في مجال تكنولوجيا مفاعلات VVER-1200.

وقد اعرب السفير المجرى تطلع الجانب المجرى فى الانتهاء من بروتوكول للتعاون وتبادل الخبرات فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقد ابدى السفير المجري رغبة الجانب المجري من المتخصصين بزيارة موقع المحطة النووية بالضبعة كما أشاد بحجم الإنجاز المحقق بمشروع محطة الضبعة النووية والخطوات المتسارعة لإنجاز المشروع حيث ان مشروع محطة باكس فى المجر بدء قبل مشروع الضبعة بعدة سنوات في ٢٠١٤ إلا أن مشروع الضبعة حقق الكثير من المعالم وسبق مثيلاته من المشروعات التي بدأت قبله.

