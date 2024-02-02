الجيش الإسرائيلى ينسحب من مناطق واسعة شمال قطاع غزة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مناطق واسعة في شمال قطاع غزة.

وبعد الانسحاب، انتقل عدد كبير من سكان القطاع وشماله إلى الأجزاء الشمالية الغربية منه.

وفي تصريحات للصحيفة، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن القوات الإسرائيلية انسحبت بشكل كامل من معظم مناطق شمال قطاع غزة.

وأضاف بصل أنه تمكنوا من الوصول إلى مناطق قريبة جدًا من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ولم يُلاحظ أي آليات إسرائيلية في تلك المناطق التي انسحبوا منها لأول مرة.

وأشار بصل إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تنشط في بعض المناطق جنوب مدينة غزة، وذكر أن هناك حوالي 25 مركبة إسرائيلية متمركزة بالقرب من مقر الأونروا وجامعاتها، وتمتد على طول الطريق حتى حي الرمال في مدينة غزة.

وأكد المسؤول على غياب أصوات الطائرات بدون طيار في مدينة غزة منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، ووصف ذلك بأنه حدث غير عادي في غزة منذ بداية النزاع.