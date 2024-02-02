باريس سان جيرمان يتقدم على ستراسبورج بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان على مضيفه ستراسبورج بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب دو لامينو، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

سيطر البي إس جي على مجريات اللعب في الشوط الأول، وكانت له فاعلية هجومية كبيرة على مرمى المنافس.

أهدر كيليان مبابي نجم سان جيرمان، ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، قبل أن يرد حبيب ديارا لاعب ستراسبورج بكرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 20.

نجح مبابي في قص شريط أهداف المباراة في الدقيقة 31 من صناعة الإسباني ماركو أسينسيو، ليضع فريق العاصمة الفرنسية في المقدمة.

يحتل باريس سان جيرمان، صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، بفارق 6 نقاط عن نيس الوصيف حتى الآن، بينما يأتي ستراسبورج في المرتبة العاشرة وفي رصيده 25 نقطة.