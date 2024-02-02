بيلاروسيا وصربيا تبحثان تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية

عقد سفير بيلاروسيا لدى صربيا سيرجي مالينوفسكي، اليوم الجمعة، محادثات رفيعة المستوى مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، تناولت آفاق تكثيف الحوار السياسي بين البلدين وتوسيع العلاقات الاقتصادية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية البيلاروسية، قدم مالينوفسكي أوراق اعتماده إلى الرئيس فوتشيتش، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتطرق الجانبان إلى فرص توسيع العلاقات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار برامج التنمية القائمة في كلا البلدين.

وأكد البيان على المصلحة المشتركة ل بيلاروسيا وصربيا في التعاون الوثيق في جميع المجالات.

يُذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو دعا في وقت سابق إلى تسوية السياسة التي تنتهجها السلطات الصربية تجاه بيلاروسيا، بمعنى فهم ما إذا كانت تريد دعم العقوبات الأوروبية والأمريكية ضد مينسك أو التعاون معها كدولة صديقة.

وتُعدّ هذه المحادثات مؤشرًا على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للجميع.