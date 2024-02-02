ads
الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بيلاروسيا وصربيا تبحثان تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية

بيلاروسيا وصربيا
بيلاروسيا وصربيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد سفير بيلاروسيا لدى صربيا سيرجي مالينوفسكي، اليوم الجمعة، محادثات رفيعة المستوى مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، تناولت آفاق تكثيف الحوار السياسي بين البلدين وتوسيع العلاقات الاقتصادية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية البيلاروسية، قدم مالينوفسكي أوراق اعتماده إلى الرئيس فوتشيتش، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتطرق الجانبان إلى فرص توسيع العلاقات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار برامج التنمية القائمة في كلا البلدين.

وأكد البيان على المصلحة المشتركة ل بيلاروسيا وصربيا في التعاون الوثيق في جميع المجالات.

يُذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو دعا في وقت سابق إلى تسوية السياسة التي تنتهجها السلطات الصربية تجاه بيلاروسيا، بمعنى فهم ما إذا كانت تريد دعم العقوبات الأوروبية والأمريكية ضد مينسك أو التعاون معها كدولة صديقة.

وتُعدّ هذه المحادثات مؤشرًا على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للجميع.

بيلاروسيا صربيا العلاقات السياسية والاقتصادية