يا قدس.. افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

أفتتحت اللجنة المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، فاعليات المسابقة، مساء اليوم الجمعة، في حفل كبير بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم والذي تلاه الشيخ محمود الشحات أنور، وشهد الحفل استعراض إنشاد ديني لعدد من المتسابقين من دول مختلفة تحت عنوان "يا قدس"، و"يا صخرة الأقصى"، وذلك في رسالة سلام خرجت من مصر أرض السلام ومن بورسعيد أرض الفداء للعالم أجمع، لرفض العدوان علي غزة، في ظل مشاركة 50 بلداة بالحفل الافتتاحي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني.

شهد الحفل عرض مقاطع فيديو تعرض تاريخ المسابقة منذ أن كانت محلية حتى تحولت دولية ووصلت لدورتها السابعة، وكانت تحمل في كل دورة اسم أحد عظماء التلاوة المصريين، وتحمل في هذا العام أسم الشيخ الشحات محمد أنور - رحمه الله - كما جري عرض فيديو يتحدث عن بورسعيد وأنها ولدت بها السيدة هاجر وكانت مسار العائلة المقدسة، ويتحدث كذلك عن البطولات التي قدمها أبناء المحافظة.

وتبدأ المنافسة بين المتسابقين غدا السبت، وتستمر حتي يوم 6 فبراير ليكون حفل الختام، وتحمل الدورة السابعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني أسم الشيخ الشحات محمد أنور - رحمه الله - وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وإشراف الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام.

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