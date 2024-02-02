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الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

اقتصادي: برامج الحماية الاجتماعية تعبر عن إرادة راسخة للدولة بضرورة دعم "محدودي الدخل"

الاقتصاد
الاقتصاد
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علق الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، علي جهود الدولة في دعم المواطن المصري في كافة ربوع الوطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساندة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية تعبر عن إرادة راسخة في يقين الدولة بضرورة دعم "محدودي الدخل"، موضحًا أن هناك إرادة حقيقية للدولة في تبني استراتيجية دائمة للفئات من معدومي ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أنه بمراجعة الأمر منذ بداية برامج الاصلاح الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على متوسطي ومحدودي الدخل كان هناك سياسة اجتماعية تسير على التوازي مع التعدايات الاقتصادية العالمية.

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