الرئيس التونسي يؤكد عمق علاقات الشراكة المتميزة مع الجزائر

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، على عمق الأخوة الصادقة وعلاقات الشراكة المتميزة مع دولة الجزائر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص بلاده على الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري أحمد عطاف، الذي يزور تونس حاملًا رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لنظيره التونسي.

وأشار سعيد إلى ضرورة تعزيز التكامل بين البلدين عبر استشراف آليات وطرق عمل متجددة تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، ومن بينها تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات في البلدين.

وأكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بتاريخها المشترك مع الجزائر وإيمانها الراسخ بوحدة المصير، مجددًا التأكيد على تمسك بلاده بسنة التشاور والتنسيق بين القيادتين في البلدين وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص جميع المسائل الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وتطرق الرئيس التونسي -خلال المباحثات- إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد موقف بلاده الثابت من الحق الفلسطيني ومساندتها الدائمة لشعبها الأبي في كفاحه من أجل إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وتُعدّ هذه التصريحات تأكيدًا على أهمية العلاقات بين تونس والجزائر، وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات.

وتؤكد هذه التصريحات أيضًا على وحدة الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية.