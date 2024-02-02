صور.. حفل توقيع "كل الألعاب للتسلية" للسيناريست عبدالرحيم كمال بمعرض الكتاب

انطلق منذ قليل حفل توقيع ومناقشة رواية "كل الألعاب للتسلية " للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، الذي صدر حديثًا بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب ، وذلك بحضور الناقد الكبير الدكتور يسري عبد الله أستاذ النقد وتدير الحوار والمناقشة الدكتور صفاء النجار ، وذلك بقاعة فكر وإبداع في بلازا 1 بأرض مصر للمعارض الدولية .

وفي بداية حديثها أكدت الدكتورة صفاء النجار أن رواية "كل الألعاب للتسلية" للكاتب عبد الرحيم كمال ليست كأعماله السابقة، فهي رواية تحاكي الواقع الاجتماعي والسياسي الراهن، واستطاع "كمال" أن يخوض بنا في عوالم مختلفة للرواية والتي بدأها على غير الطريقة التقليدية لكتابة الرواية فنجدها وضع بها مقدمها وخاتمة وكأنها كتاب علمي أو فكري، لكنها في النهاية رواية مغايرة عن المألوف.

وأعقب تقديم الكاتبة والقاصة صفاء النجار قراءة للكاتب عبد الرحيم كمال مقاطع من الرواية ، والتي أبهرت الحضور.

يذكر أن الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال بعملين آخرين وهم "موت العالم"، ومجموعة من المشاركات بمقالات مجمعة بعنوان "مصر الحال والأحوال".

قدم الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال العديد من المشاركات الفنية بالعديد من الأعمال أبرزها "شيخ العرب همام، الخواجة عبد القادر، نجيب زاهى زركش، ونوس"، إلى جانب المشاركه فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "الحشاشين".