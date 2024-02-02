بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على قصف مبنى وكالة تابعة لها في غزة

استدعت بلجيكا، اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج على قصف طائرات إسرائيلية لمبنى وكالة التنمية البلجيكية في قطاع غزة.

وأعربت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أوردته شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، عن استنكارها الشديد للقصف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وقالت لحبيب: "شن الهجمات على البنية التحتية المدنية ينتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بتلك المبادئ."

وأوضحت وزارة التعاون التنموي البلجيكية أن المبنى المستهدف كان يتشاركه مع المنظمة الدولية للمعوقين، وأنه كان ينبغي أن يكون خاليًا وقت القصف.

وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن بلاده اكتشفت مسألة قصف المبنى مساء أمس الخميس، فيما اشتبهت في أن يكون الحادث قد وقع أول أمس الأربعاء.

وأضاف المتحدث أن السفير الإسرائيلي قد تعهد بفتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وتداعياته.

يُعد هذا التصعيد من جانب بلجيكا خطوة مهمة للتعبير عن رفضها لقصف المبنى المدني، والمطالبة بفتح تحقيق شامل في الحادث.

وتؤكد هذه الخطوة على أهمية احترام القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين من مخاطر العمليات العسكرية.