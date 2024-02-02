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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

"إكسترا نيوز": أكثر من 3 ملايين زائر لمعرض الكتاب.. واليوم هو الأكثر إقبالًا

معرض الكتاب
معرض الكتاب
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قال إبراهيم عزت، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إنه بحلول اليوم التاسع لمعرض الكتاب فقد زار أكثر من 3 ملايين شخص معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ونوه مراسل "إكسترا نيوز" بأن اليوم زاد عدد زوار المعرض بحكم أن اليوم عطلة أسبوعية، على الرغم من برودة الطقس في اليوم التاسع من معرض الكتاب، فاليوم هو الأكثر إقبالًا على مدار الأيام الماضية.

وأفاد بأن جناح الأزهر الشريف يحتفي بذوي الهمم من خلال الندوات واللقاءات وتنمية المهارات الخاصة لديهم، بالإضافة إلى التأكيد على دمجهم في المجتمع.

وتابع أن جناح الأزهر الشريف يسلط الضوء، خلال فعاليات اليوم التاسع من معرض الكتاب، على القضية الفلسطينية ودور المجتمع العربي والإسلامي تجاه الأزمة الفلسطينية.

الأزهر الشريف الأيام الماضية القاهرة الدولي القاهرة الدولى للكتاب