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الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. متسابقون من 50 دولة يمدحون النبي وينشدون باسم مصر بشوارع بورسعيد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شهدت شوارع محافظة بورسعيد حالة من البهجة، اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع فعاليات افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، والتي يشارك بها الدكتور أحمد عمر هاشم، والشيخ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويرأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ونظم المشاركون حفل للإنشاد الديني بميدان الشهداء بشارع 23 يوليو ألقوا خلاله قصائد مدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك بحضور كبار المسئولين بالدولة والعماء، وحفظة القرآن الممثلين لـ 50 دولة بالعالم.

كما نظم المشاركون حفلا في ميدان ساحة مصر والمطل على قناة السويس والذي يقع علي ناصية العالم بين قارتي أسيا وأفريقيا، وأنشد المتسابقون باسم مصر، وقالوا القصائد التي تتحدث عن تاريخ هذا البلد العظيم وخدمته لكتاب الله عز وجل، ورعايته لقضية السلام في العالم ورفضه للعدوان، وذلك بحضور المئات من أهالي بورسعيد.

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