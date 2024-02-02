أحذر من 5 علامات تؤكد إصابتك بقبضة اليد الضعيفة

الكثير من الأشخاص يعانون من علامات بوجود مشكلة صحية في الجسم مثل قبضة اليد، وهي تشير بمرض ما، مثل مشاكل في السكري أو القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلي والكبد، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

وأفادت دراسة حديثة قام بها أطباء دلهى، أنه لا يجب التهاون بمشكلة ضعف اليد المفاجئ لأنه قد يكون مؤشر على الإصابة بمشكلة فى القلب أو أمراض الكلي ومن المحتمل أن تكون مشكلة صحية أخري مثل هشاشة العظام، أو الاعتلال العصبى السكرى.

كما يمكن أن يشير ضعف قبضة اليد أيضا إلى التغيرات التى تحدث فى الجسم بسبب مقاومة الأنسولين، وهذا قد يعنى زيادة فرص الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى.

فإذا استشعرت أن يدك بها ضعف، فقد يعني أنك لاتدخل تحت أي نظام غذائي متوازن صحي وتعاني من نقص العناصر الغذائية.

وممكن قد يكون علامة على التوتر والإجهاد، فإن ضعف اليد المستمر أو الذى يحدث دون أى سبب مؤكد يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة فى صحتك العامة، وأفاد التقرير، أهم الأسباب الصحية المؤدية للإصابة بقبضة يد ضعيفة، ومنها:

- كتلة العضلات وقوتها

أو يرتبط ضعف قبضة اليد بانخفاض كتلة العضلات وقوتها، ما قد يزيد من خطر الإصابة ويؤثر على الأداء البدني العام.

- قوة القلب والأوعية الدموية

تؤكد الأبحاث إلى أن قوة القبضة لها علاقه بقوة القلب والأوعية الدموية، وقد تشير القبضة الأضعف إلى ضعف الدورة الدموية وعوامل الخطر المتوقعة للتعرض بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- مقاومة الأنسولين

انخفاض قوة القبضة ارتبط بمقاومة الأنسولين ومدي زيادة احتمال الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، وقد تهدف إلى مشاكل في التمثيل الغذائى الأساسي للجسم.

- غذاء صحي متوازن

عدم تناول عدد متوازن من العناصر الغذائية أو سوء التغذية يؤدي إلى ضعف العضلات، بما فى ذلك عضلات اليدين، وقد تشير القبضة الضعيفة إلى الاهتمام بتقييم العادات الغذائية والتغذية السليمة.

- التدهور الوظيفى العام

ضعف قبضة اليد علامة على التدهور الوظيفي العام لدى المسنين، ويمكنه تؤدي الي عرقلة الحركة ومخاطر الوفيات، ويمكن أن تساعد التمارين الرياضية وتغيير نمط الحياة فى تحسين قوة القبضة والصحة العامة.