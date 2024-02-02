وزير الشباب يشهد مباراة مصر والإكوادور في كأس ديفيز للتنس

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد دينيس توسكانو أموريس، سفير الإكوادور بالقاهرة، والكابتن إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد المصري للتنس، شريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة، مباراة مصر والإكوادور في كأس ديفيز للتنس الأرضي والمؤهلة إلى المجموعة العالمية الأولى.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على حرصه الدائم لمساندة ودعم الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للبطولة هو خير دليل على قدرة مصر القوية في استضافة البطولات المختلفة لما تمتلكه من إمكانيات قوية وبنية تحتية مجهزة تؤهلها لذلك.

وخير دليل على ذلك هو أن البطولة كان من المقرر أن تقام في الإكوادور، ولكن تعذر استضافة البطولة، فتمكن الاتحاد المصري من الفوز بتنظيم البطولة في مدة قصيرة، حيث وافق الاتحاد الدولي على الاستضافة بعد تأكده أن مصر لديها القدرة التنظيمية والإنشائية التي تؤهلها لذلك.

وتشارك مصر في البطولة بفريق مكون من "محمد صفوت، كريم مأمون، عمرو عصراوي، أكرم السلالي، مايكل صبحي".