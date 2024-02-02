فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية بداية من مارس المقبل.. الزراعة: نصدر الفائض عن احتياجات السوق المحلية.. ولا صحة لارتفاع الأسعار بسبب التصدير

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري يفيد بنجاح الحجر في فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وأفاد المشرف على الحجر الزراعي إلى أن السلطات الزراعية البرازيلية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسميًا على فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر الزراعية من محصول البطاطس وذلك بداية من أول شهر مارس القادم، مشيرا إلى أنه تم من قبل فتح السوق البرازيلي أمام الموالح والعنب والثوم المصري بالإضافة إلى المشاورات الحالية لفتح السوق البرازيلي أمام الفراولة والتمور المصرية.

وأكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أننا نصدر الفائض عن احتياجات السوق المحلي من السلع كما أن التصدير يجلب لنا العملة الأجنبية التي نحن في أشد الاحتياج إليها والصادرات الزراعية اصبحت أهم مواردها.

وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية اليوم، إن التصدير يضمن للمزارع عدم الخسارة وبالتالي الاستمرار في الزراعة والإنتاج وعدم الخروج من المجال، نافيا أن يكون التصدير هو سبب ارتفاع الأسعار على المواطن فالتصدير ليس السبب بل قد يكون الممارسات الاحتكاريّة غير الشريفة أو جشع بعض التجار وهذا ما تعمل أجهزة الدولة على التصدى له بكل حزم.

وشدد المستشار الإعلامي للوزارة، على أن هناك التزاما حكوميا بوقف تصدير أي سلعة إذا ارتفعت أسعارها واحتاجها المواطن أو شهدت ممارسات احتكارية.

الزراعة تعلن فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية

والجدير بالذكر أن الحجر الزراعى المصري في ديسمبر الماضي قد استقبل نائب وزير الزراعة البرازيلي للعلاقات الدولية وبحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البرازيلية بالقاهرة وتم الاتفاق على فتح السوق البرازيلي امام البطاطس المصرية وكذا تبادل الرؤي حول بعض الموضوعات الفنية المتعلقة بتبادل السلع الزراعية بين الجانبين وسرعة الانتهاء منها والتي كان من بينها البطاطس وكذلك بحث سبل دعم العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجارى في المجال الزراعي بين مصر والبرازيل.