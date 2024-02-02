الزمالك ينتظر قرار معتمد جمال للعمل مدرب عام لجوزيه جوميز

تنتظر إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، القرار النهائي للمدرب معتمد جمال والخاص باستمراره مع فريق الكرة الأول في منصب المدرب العام للمدير الفني الجديد البرتغالي جوزية جوميز .

وكان معتمد جمال قد قاد الزمالك في الفترة القليلة الماضية كرجل أول في منصب المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وتعاقد مجلس إدارة الزمالك أمس الخميس مع البرتغالي جوميز مديرا فنيا للزمالك وذلك لمدة موسم ونصف، ويصطحب المدرب البرتغالي 3 مساعدين أجانب معه، وحال موافقة معتمد جمال على العمل مع الجهاز الجديد فسيكون في منصب المدرب العام، بينما سيستمر أحمد مجدي في منصب المدرب المساعد، وعبدالواحد السيد في منصب مدير الكرة، فيما رحل عن الفريق رسميا محمد عبدالمنصف بسبب تواجد مدرب حراس مرمى أجنبي في الجهاز الفني الجديد للزمالك .