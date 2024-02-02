خبير اقتصادي يكشف جهود مصر لزيادة الإنتاج والصادرات

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لزيادة الانتاج والصادرات، موضحا انه تم بناء صناعات وإقامة مشروعات من أجل التصدير، كما عملت الدولة المصرية على اقامة مشروعات وصناعات من أجل الاحلال محل الواردات.

واكد الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، ان مصر انشأت بنية تحتية عالية المستوي وشاملة من الطرق والموانئ وتخطيط الأراضي الصناعية والتوسع الزارعي وتقديم كافة الحوافز للقطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل العمل، والانخراط في التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم.

وتابع الخبير الاقتصادي أن مصر أصبحت عضو في الكثير من التكتلات مثل بريكس واتفاقية التجارة الحرة الافريقية والكوميسا، مشيرا إلى أن مصر لديها اتفاقات تفتح الآفاق أمام تسويق منتجاتها في اوروبا والدول العربية والافريقية وفي الكثير من بقاع العالم وهو ما يؤدي لزيادة الصادرات المصرية ودفع عجلة الإنتاج.