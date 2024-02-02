تعرف على حجم إصابة فتوح لاعب الزمالك

تعرض أحمد فتوح لاعب الزمالك، لإصابة مع المنتخب الوطني خلال مشاركته مؤخرا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وخضع فتوح لفحوصات طبية أكدت تعرضه لإصابة بمزق في العضلة الخلفية على أن يغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 45 يوما.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني للزمالك بتجهيز لاعب بديل واحتياطي لفتوح خلال فترة غيابه، حيث سيعتمد على محمد عبد الشافي ولاعبي قطاع الناشئين، في ظل الاستغناء في الأيام الماضية عن عبد الله جمعة وحاتم سكر.

كان مجلس إدارة الزمالك قد تعاقد أمس مع المدرب البرتغالي جوميز خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.