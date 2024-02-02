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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

اليوم بمعرض الكتاب.. حفل توقيع "كل الألعاب للتسلية" للكاتب عبدالرحيم كمال

الكاتب عبدالرحيم
الكاتب عبدالرحيم كمال
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يحتفل اليوم الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال بحفل توقيع روايته الجديدة "كل الألعاب للتسلية"، والتى صدرت حديثًا وتشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته ال ٥٥.

يناقش الرواية الدكتور يسرى عبدالله أستاذ النقد والأدب، وتدير الجلسه الحوارية الدكتورة والكاتبة صفاء النجار، فى حضور مجموعة من أهل الأدب والثقافة ورجال الإعلام.

يشارك أيضًا الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال بعملين آخرين وهم "موت العالم"، ومجموعة من المشاركات بمقالات مجمعة بعنوان "مصر الحال والأحوال".

قدم الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال العديد من المشاركات الفنية بالعديد من الأعمال أبرزها "شيخ العرب همام، الخواجة عبد القادر، نجيب زاهى زركش، ونوس"، إلى جانب المشاركه فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "الحشاشين".

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