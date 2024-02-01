عبد الرحيم علي: يجب أن تتغير كل قواعد اللعبة في المنطقة

الخميس 01/فبراير/2024 - 10:29 م

أكد الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز» أنه يجب أن تتغير كل قواعد اللعبة في المنطقة.

وقال عبدالرحيم علي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يجب أن تبدأ مصر بذلك التغيير، لأنها تملك عوامل قوة يجب أن تلعب بها وأن تجبر الآخرين على اللعب بها عوضاً عن عوامل أخرى لا تملكها ولا تجيد اللعب بها».

وشدد «علي» على أنه إذا لم تفعل مصر ذلك في القريب العاجل، سنُسأل أمام هذا الشعب العظيم لماذا لم تفعلوا الأمور الصحيحة في وقتها؟.. وساعتها سنحتاج إلى إجابات حاسمة وقوية ولن نجدها.. مختتما قوله «اللهم بلغتُ اللهم فاشهد»!.