أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس عن تدمير الجيش الروسي لمحطة الرادار الأوكرانية المتعلقة بنظام ناسامز الصاروخي المضاد للطائرات النرويجي الصنع، بالإضافة إلى رادار الكشف عن الأهداف الجوية 35 دي 6 إم.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فقد تم تدمير محطة الرادار ومستودعين للوقود تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية في 137 منطقة.

وأكدت الوزارة أن القوات الجوية الروسية وأنظمة الصواريخ الموجهة نفذت الضربات بدقة عالية، مما أدى إلى تدمير منظومات الصواريخ على الفور.

وأضافت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية تمكنت من اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أوكرانية، حيث تم تدمير اثنتين منها فوق مقاطعة بيلجورود واثنتين أخريين فوق كورسك.

وختم البيان بتأكيد الوزارة على إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل النظام الأوكراني باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، في تطور يبرز تصاعد التوترات بين البلدين.