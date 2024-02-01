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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بمتابعة تصريف مياه الأمطار

محافظ الإسكندرية
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمواصلة أعمال متابعة تصريف مياه الأمطار ومواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة والتعامل مع أي أحداث طارئة.

في هذا الصدد، واصلت أحياء الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التواجد ميدانيًا والمتابعة اللحظية لأعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة.

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