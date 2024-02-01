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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الفيوم تستقبل وفد قطاع المعامل بشركة مياه الشرب بالمنوفية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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قال المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن قطاع المعامل المركزية بالشركه استقبل وفدا من قطاع المعامل بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية فى إطار زيارات تبادل الخبرات بين الشركات التابعة وذلك بناء على توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لنقل الخبرات والتجارب والقصص الناجحة والهادفة بين كافة قطاعات الشركات المختلفة لكى تحقق الاستفادة الكاملة فى رفع كفاءة ومهارات العاملين والاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات نظم مراقبة وجودة مياه الشرب من أجل تقديم خدمه أفضل تليق بالمواطنين.


وأضاف"النجار" أن الزيارة تهدف للتعرف على التشغيل الامثل بالمعمل المركزى،و التعرف على أنواع الاجهزة المتقدمة، والاساسية ،والمساعدة بالإدارات المختلفة فى المعامل الفنية ( العضوية - غير العضوية - البيولوجى - البكتريولوجى) وإدارة الجودة وجمع العينات واهم الاختبارات القائمة بالمعمل ونطاق الاعتماد بالايزو 17025 ونظام اصدار التقارير.

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مياه الفيوم مياه المنوفية تبادل الخبرات فى مجال قطاع المعامل شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم