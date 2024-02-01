مياه القاهرة الكبرى ترفع حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار رفع حالة الطوارئ؛ لتعزيز درجة الجاهزية في مواجهة مياه الأمطار، إذ أشار البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتأثر المناطق الشمالية وشمال الوجه البحري بسحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحباب البرد، ومن المتوقع ان تتقدم تدريجيًا للداخل وتشمل باقي محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ومنطقة خليج السويس وشمال الصعيد تكون متوسطة ورعدية احيانًا، مصحوبة بحبات البرد.

وأوضح “رسلان” أن شركات المياه والصرف الصحي بمحافظات القاهرة الكبرى، دفعت بمعداتها على كافة المحاور الرئيسية والميادين العامة ومنازل ومطالع الكبارى؛ للتعامل مع مياه الأمطار، بجانب أطقم الصيانة وفرق التطهير، مشيرًا إلى المتابعة الدائمة والمستمرة للأحوال الجوية من خلال غرف عمليات الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، وشركاتها التابعة.

ومن جانبه، أشار المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنه تم الدفع بعدد ١٠٠ معدة منتشرة بمختلف مناطق محافظة الجيزة، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع مياه الأمطار المتساقطة، أمس، على أغلب مناطق المحافظة، مؤكدًا على استمرار أعمال تطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحي.

وفي السياق ذاته، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الشركة دفعت ب ١٢٥ معدة متمركزة بالميادين العامة والطرق الرئيسية، في ظل تكثيف أعمال التطهير وانتشار فرق المتابعة والصيانة بكافة المناطق، موضحًا أن محافظة القاهرة تعرضت، أمس، لسقوط أمطار متقطعة على مناطق مدينة نصر ورمسيس والمقطم وحلوان وطريق مصر إسكندرية الزراعي وكورنيش النيل ومحور الشهيد والمطرية والزاوية الحمراء والشرابية وحدائق القبة ومنشية ناصر والمعادي والتبين وتم التعامل مع تجمعات الأمطار بالكامل.

وفي القليوبية، أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، استمرار انتشار المعدات بمدن المحافظة، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار، موضحًا رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بالأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية، لافتًا إلى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية.