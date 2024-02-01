معرض الكتاب.. إصدارات مكتبة الإسكندرية تشهد إقبالاً غير مسبوق

شهدت إصدارات مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 إقبالاً كثيفاً وغير مسبوق في تاريخ مشاركات المكتبة بالمعرض من قِبل جمهور المعرض، حيث شهدت أجنحة المكتبة بالمعرض توافد وتزاحم شديد من الجمهور خلال الأسبوع الأول المُنعقد من المعرض.

وتصدرت العناوين التالية قائمة الأكثر مبيعاً بين الإصدارات التي تشارك بها المكتبة في المعرض هذا العام مثل: الأعداد المختلفة من سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب" أبرزها كتيب "الخوارزمي رجل غير تاريخ العالم" وكتيب "عبد الرحمن بدوي.. الرحلة الفكرية لفيلسوف مصري" ، وكتاب "مطبعة بولاق"، وكتاب "عبقرية التأليف العربي"، والجزئين الأول والثاني من كتاب "مقالات في الآثار ولحضارة الإسلامية"، والعددين 51 و 52 من مجلة "ذاكرة مصر".

كما أن هناك موسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين"، وكتاب "ضبط النص بين المخطوط والمطبوع"، وغيرها من العديد من إصدارات المكتبة التي تتميز بالتعددية في متخلف تخصصات العلوم والمعارف الإنسانية، بجانب التنوع في أساليب الطباعة من طبعة فاخرة إلي طبعة اقتصادية (شعبية) حرصاً من المكتبة علي أن يتناسب منتجها الثقافي كافة أطياف وشرائح المجتمع.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك بمعرض القاهرة الدولي هذا العام بجناحين أحدهما مخصص للبيع في صالة 1 جناح رقم A1، وآخر مخصص للعرض والاطلاع بقاعة 3 جناح رقم B55، تقدم المكتبة من خلالهما إلي جمهور المعرض أكثر من 550 عنوان من أحدث وأبرز إصداراتها، كما حصرت مكتبة الإسكندرية علي تقديم ما هو مميز لجمهور المعرض هذا العام فخصصت خصم يصل من 20% حتي 75% علي كافة مطبوعاتها ينتهي هذا الخصم بانتهاء فعاليات المعرض.