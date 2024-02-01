أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، تكثيف جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، التى شهدت أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم الدفع بسيارات ومعدات إزالة تراكمات المياة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم، ووجه لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأشار المحافظ إلى استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإزالة مياه الأمطار وتواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة؛ لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطا، والاطمئنان على مخرات السيول ومنع أى حواجز أمام المياه، مع الدفع بسيارات لإزالة أي نقاط لتجمعات مياه الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

محافظ مطروح: جهود مكثفة لإزالة وسحب مياه الأمطار

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