"رجال الأعمال المصريين الصينين" تستعرض إنجازات تحققت خلال 2023

عقدت مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين اجتماعًا، لاستعراض أهم المنجزات والأهداف التي تحققت خلال العام الماضي 2023، وكذلك بحث استراتيجية المؤسسة وخطتها المستقبلية من أجل تعزيز سبل التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات.

يأتي ذلك بحضور عمرو موسى رئيس مجلس الأمناء، والوزراء الدكتورة سحر نصر والمهندس سمير الصياد والمهندس عبد الله غراب أعضاء المجلس وكذلك المهندس مجد المنزلاوي رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين.

وقام محمد علاء أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين بتقديم عرضًا شاملًا ومفصلًا لجهود المجلس التنفيذي للمؤسسة خلال العام الماضي في دفع الاستثمار الصيني داخل مصر وخلق مناخ داعم للشركات الصينية في الأسواق المصرية، والتوسع في تنفيذ المشروعات الإنتاجية بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في زيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الأجنبية، وفي هذا الشأن حققت المؤسسة العديد من الإنجازات والنجاحات، حيث تمت دعوة المؤسسة للمشاركة في قمة الحزام والطريق 2023 التي استضافتها جمهورية الصين الشعبية وضمت مسؤولين من 80 دولة مختلفة، كما وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الصينيين بجمهورية مصر العربية.

وخلال العام الماضي، وقعت مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين بروتوكول تعاون مع هيئة التجارة والاستثمار في مقاطعة نينغبو لزيادة حجم الإستثمار والتبادل التجاري بين نينغبو ومصر، ونتاجا لجهود المؤسسة في زيادة حجم الاستثمار الصيني بمصر تم وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع لإنتاج التروسيكل الكهربائي التابع لشركة التيجر السريع بمدينة السادات باستثمار أجنبي مباشر بقيمة 15 مليون دولار، إلى جانب قيام المؤسسة باستضافة نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية إحدى أكبر وأهم المقاطعات الصينية في مجال الزراعة لتسهيل الاتفاق بين شركة "Crust Food" المصرية ومجموعة سيتشوان الصينية لصناعة البذور الحديثة بهدف تعزيز زراعة الأرز في مصر.

وعقب انضمام جمهورية مصر العربية لمجموعة البريكس الاقتصادية، وضعت مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين رؤية شاملة نحو تعميق العلاقات بين مصر والدول الأعضاء وبحث سبل التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، كما تستهدف تنظيم مؤتمر إقتصادي شامل يضم ممثلين ومستثمرين وخبراء من الدول الأعضاء بمجموعة "بريكس".

وتؤكد مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات والعمل علي تحقيق قفزة في التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بين البلدين كما تؤكد المؤسسة دعمها الكامل لمبدأ الصين الواحدة التي تشمل كل أراضيها وجزرها.