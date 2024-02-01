الإنتاج الحربي تشارك في معرض "أم العروسة"

وجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي كافة الجهات التابعة للوزارة بتسخير إمكانياتها لدعم الصناعة الوطنية و تشجيع المنتج المحلي، و المشاركة الفعالة في المؤتمرات و المعارض الداخلية و الدولية.

و تستعد عدد من الشركات التابعة للوزارة بالتنسيق مع قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي للمشاركة في معرض "أم العروسة" المقرر إقامته بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بصلاح سالم ، خلال الفترة من 1 حتى 5 فبراير 2024 .

قال محمد بكر المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي أن عدد من الشركات التابعة للوزارة سوف تشارك في المعرض بمجموعة متنوعة من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة و منها (المراوح الكهربائية بأنواع مختلفــة – شفاطات - أواني ألومنيوم - أثاث خشبي - أدوات المائدة و المطبخ من الأستانلس – لمبات الليد – ثلاجات – بوتاجازات – سخانات – تكييفات قدرات مختلفة – غسالات.

و أوضح "بكر" أن هذه الشركات تتمثل في (شركة شبرا للصناعات الهندسية – حلوان للصناعات غير الحديدية – حلوان للصناعات الهندسية – بنها للصناعات الإلكترونية – حلوان للأجهزة المعدنية).

و أكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الإنتاج الحربي، أن الشركات التابعة للوزارة حريصة على استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية و أسعار مناسبة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين و دعم الاقتصاد القومي.