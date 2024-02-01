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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يشهد احتفالية "حياة كريمة" لتكريم المتطوعين لمشاركتهم بالمبادرة

احتفالية متطوعي حياة
احتفالية متطوعي حياة كريمة
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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" لتكريم الشباب المتطوعين للعمل في مبادرة حياة كريمة ، خلال عام 2023.

وحضر الاحتفالية التي حملت شعار "الجدعان" وأقيمت بنادي الإدارة المحلية: “الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، العقيد علاء حامد  مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة  ببني سويف، الدكتور محمد جبر المنسق العام للمبادرة بالمحافظة، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، محمد سيد نائب المنسق العام لحياة كريمة ببني سويف”.

وفي كلمته توجه محافظ بني سويف بالشكر لكل المتطوعين العاملين في المبادرة، معربًا عن سعادته لحضور هذه الفعالية، خاصة وأنها  تجسد قيمة من أسمى القيم الإنسانية النبيلة وهي العمل التطوعي بدون انتظار مقابل،  لاسيما في مبادرة مثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"  التي أطلقها ويرعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد الأضخم من نوعها   ف مجال تحسين الخدمات والمرافق لأهالينا في القرى والريف المصري.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم متطوعي المبادرة والتقاط صورة جماعية مع الوزير المحافظ، والذي حرص على تكريم والد أحد متطوعي المبادرة "محمد هشام، والذي  توفى مؤخرًا؛ إذ تم تسليم والد الراحل درع مؤسسة حياة كريمة، تقديرًا وامتنانا بجهود الراحل وتقديرًا لأسرته كنموذج  وقدوة لغيره من الشباب في تشجيع العمل الأهلي التطوعي.

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