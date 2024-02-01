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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف التواجد الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تداعيات النوة الحالية

محافظ الإسكندرية
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وجدير بالذكر أن غرف الطوارئ بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة من المواطنين: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام:

(4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.
والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175
والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصرف الصحى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تجمعات مياه الأمطار رؤساء الأحياء رفع درجة الاستعداد محافظ الإسكندرية والخط الساخن موجه من الطقس السيئ والطوارئ