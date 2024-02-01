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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في انقلاب سيارة بعين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة عين شمس بالتصريح بدفن جثة شخص لقي شخص مصرعه عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية والاستعلام عن  شخصين أصيبا 2 اثر انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من محطة الونش بمنطقة عين شمس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود جثة ومصابين بالقرب من محطة الونش بمنطقة عين شمس ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص و إصابة 2 أخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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