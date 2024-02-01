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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات واستعادة قمة الليجا أمام خيتافي

ريال مدريد
ريال مدريد
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يسعى فريق ريال مدريد، لمواصلة سلسلة الانتصارات والنتائج الإيجابية فى آخر 10 مواجهة بالدورى الإسبانى، عندمل يحل ضيفًا على نظيره خيتافى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".


وتعتبر تلك المباراة مؤجله بين الفريقين من الجولة الـ 20 من منافسات الليجا، يسعى فيها ريال مدريد العودة لقمة الليجا، واستعادتها من فريق جيرونا "الحصان الأسود" للدورى الإسبانى هذا الموسم.
ويأمل ريال مدريد فى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في الليجا، والتي استمرت حتى الآن لخمس مباريات، منذ التعادل ضد ريال بيتيس بهدف لكل فريق في ديسمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدورى.
حيث يحتل فريق ريال مدريد، وصافة ترتيب جدول المسابقة برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر ، بينما يتواجد خيتافي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.
 

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