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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

السبت.. حزب الغد يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى معركة الإسماعيلية

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
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يقيم حزب الغد، برئاسة موسى مصطفى موسى، احتفالية كبرى بالمقر الرئيسي للحزب، بعد غد السبت، وذلك احتفالا بالذكرى ال72 لمعركة الإسماعيلية بين قوات الشرطة المصرية وجيش بريطانيا العظمى يوم 25 يناير 1952.

ويكرم رئيس الحزب عددمن قيادات الشرطة المصرية السابقة، تقديرًا وعرفانًا  بدورهم الوطنى الكبير، في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن خلال مدة خدمتهم بجهاز الشرطة المصرية.

وأكد موسى مصطفى موسى، أن هذه المعركة كانت خير شاهد على عظمة الجنود البواسل من رجال الشرطة المصرية، موضحًا أن الشرطة ابمصرية ستظل بجوار القوات المسلحة المصرية هي لأمن وامان المصريين.

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